A Sassari e Simaxis i biglietti da 20mila euro 

Lodi. Una sosta in Autogrill che vale 5 milioni di euro. È quanto accaduto ad un fortunato viaggiatore, o viaggiatrice, che durante le feste natalizie ha acquistato il biglietto vincente della Lotteria Italia nell’area di sosta di Somaglia Ovest, lungo l’Autostrada del Sole.

È stata un’estrazione fortunata anche per una tabaccheria di Pesaro, dove è stato vinto il secondo premio da 2,5 milioni. Un bis “storico” per l’esercizio commerciale che già nel 2020 aveva portato a casa il superpremio da 5 milioni. Quella di lunedì sera è stata un’estrazione fortunata anche per una tabaccheria di Pesaro, dove è stato vinto ilsecondo premio da 2,5 milioni. Un bis “storico” per l’esercizio commerciale che già nel 2020 aveva portato a casa il superpremio da 5 milioni.

La Dea Bendata invece sembra aver snobbato la Sardegna. Scorrendo l’elenco complessivo dei premi assegnati, si scopre infatti che solo due i tagliandi venduti nell’Isola sono risultati fortunati. Nessuna vincita milionaria però e nemmeno da 100mila e 50mila euro. Nell’Isola ci si dovrà accontentare di premi da 20mila euro ciascuno. Ecco i numeri degli unici due tagliandi vincenti acquistati nell’Isola: “A 225423” venduto a Sassari e “Q 268826” venduto a Simaxis.

