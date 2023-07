A Sassari e a Nora (giovedì e venerdì) il mito di “Prometeo” 

Arriva in Sardegna (con il Cedac) questa settimana il “Prometeo” di Eschilo nella versione di Gabriele Vacis con scenografia di Roberto Tarasco e con gli attori di Potenziali Evocati Multimediali. Il debutto è per giovedì prossimo (alle 2) sul palco di piazza Santa Caterina a Sassari per il cartellone dell’Estate 2023. Il bis l’indomani, venerdì 7, alle 20, al Teatro Romano di Nora dove inaugura il Festival La Notte dei Poeti.

Una moderna mise en scène – con Davide Antenucci, Andrea Caiazzo, Chiara Dello Iacovo, Pietro Maccabei, Eva Meskhi, Erica Nava, Enrica Rebaudo, Edoardo Roti, Letizia Russo, Lorenzo Tombesi e Gabriele Valchera – per un dramma antico, facente parte della trilogia dedicata alla figura di Prometeo, simbolo della ribellione alla cultura dei padri e all'autorità ma anche, come sottolinea Gabriele Vacis, «l’archetipo della conoscenza tecnologica e scientifica liberata dalle catene della superstizione e dell’ignoranza».

Nel suo “Prometeo" Gabriele Vacis, tra i più importanti registi italiani, co-fondatore del Laboratorio Teatro Settimo e artefice di spettacoli pluripremiati, da “Esercizi sulla tavola di Mendeleev” a “Elementi di struttura del sentimento” e “La Storia di Romeo e Giulietta”, “Stabat Mater”, “Novecento” e “Il racconto del Vajont”.

RIPRODUZIONE RISERVATA