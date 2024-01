«A Sassari dimostrate che tenete all’Olbia quanto noi» 

Olbia. Per l’Olbia la vigilia del derby è iniziata di mattina nella basilica di San Simplicio, dove il presidente Alessandro Marino ha presentato la maglia dedicata alle celebrazioni per l’anno simpliciano, ed è culminata nel pomeriggio al “Nespoli”.

Dove la squadra, che si allenava agli ordini di Leandro Greco, è stata raggiunta dai ragazzi della Curva Mare. Il messaggio degli ultras è forte e chiaro: «Siamo con voi e crediamo in voi: dovete andare a Sassari a dimostrare che tenete all’Olbia quanto ci teniamo noi». Nessuna contestazione. Solo sostegno e incitamento per i bianchi, che al “Vanni Sanna” arriveranno da penultimi in classifica dopo 5 sconfitte di fila ma determinati a stravolgere i pronostici a favore della vice capolista Torres. «Il derby vale più di 3 punti e ce la metteremo tutta per fare un grande prestazione», ha detto ieri Marino al quale, dato il silenzio stampa imposto a tutti i tesserati, è affidata la presentazione della sfida: «Siamo in fase di riassestamento dopo un periodo difficile. Quando ci sono delle difficoltà», ha spiegato il numero uno dei galluresi, «bisogna chiudersi in se stessi e lavorare, ed è quello che stiamo facendo per provare a uscire da questo momento, che in un campionato si deve mettere in conto: speriamo sia la fine». Intanto i rinforzi, uno per reparto - Schiavone a centrocampo, Bianchimano in attacco e Scaringi in difesa - sono abili e arruolati. «Se giocheranno lo deciderà l’allenatore», ha sottolineato Marino.

Nell’occasione l’Olbia indosserà la maglia ispirata al patrono della città, che è stata benedetta dal parroco di San Simplicio, don Antonio Tamponi, ed è stata svelata ieri: presenti Christian Recalcati e Giovanni Giacobone, ad e managing partner di Sportium (a cui è affidata la progettazione del nuovo stadio), che con MergersCorp, la società americana esperta in operazioni di finanza straordinaria che ha reso possibile l’ingresso nell’Olbia della SwissPro, sostiene l’iniziativa. «Siamo orgogliosi della maglia che la squadra indosserà già nel derby, con la chiesa dipinta sopra: esprime un forte senso di appartenenza», ha chiosato Marino.

La formazione

Olbia (3-4-1-2) : Rinaldi; La Rosa, Bellodi, Motolese; Dessena, Schiavone, Biancu, Montebugnoli; Ragatzu; Nanni, Bianchimano. Allenatore Greco.

