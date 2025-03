A Sassari cade un’altra grande 

Dinamo Sassari 92

Trapani Shark 80

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 15 (3/4, 2/2), Bibbins 10 (2/3, 0/2), Weber 2 (1/6), Fobbs 22 (1/1, 5/6), Tambone (0/2 da tre), Veronesi 13 (1/1, 3/5), Bendzius 20 (3/5, 4/8), Vincini (0/1), Thomas 10 (2/8), ne Gazi, Casu e Trucchetti. All. Bulleri.

Trapani : Eboua 8 (1/1, 1/1), Notae 10 (2/5, 2/6), Horton (3/3), Robinson 17 (1/1, 3/7), Rossato (0/1), Alibegovic 8 (4/6, 0/4), Galloway 10 (1/1, 2/2), Petrucelli 8 (1/1, 2/5), Yeboah 8 (1/1, 2/4), Mollura ne, Gentile ne, Brown 5 (2/4, 0/3). All. Repesa.

Arbitri : Baldini, Borgo e Marziali.

Parziali : 21-25, 46-41, 72-57

Note . Percentuali di tiro: Sassari 27/54 (14/25 da tre); Trapani 28/58 (12/32 da tre). Tiri liberi: Sassari 24/27, Trapani 12/23. Rimbalzi: Sassari 7 off 35 dif (Thomas 9); 6 off 21 dif (Horton e Yeboah 4).

Sassari. Il derby delle isole esalta la Dinamo. O forse è la logica conseguenza di una squadra che ha trovato un’identità tattica e agonistica. Il 92-80 sulla capolista Trapani sa di impresa ma anche si salvezza ormai raggiunta, anche se manca il conforto della matematica. Gara vinta sul piano tattico, grazie alla zona 2-3 anche pressing a tre quarti di campo che ha rovesciato l’inerzia del match dove i siciliani erano partiti meglio. Gara vinta anche sul piano agonistico, con un gruppo più compatto e che con almeno due play in campo ha più aggressività e rapidità. Un’ultima constatazione: quando Trapani non supera gli 82 punti finisce per perdere.

Le dichiarazioni

Il coach Massimo Bulleri: «Bravi i giocatori che hanno messo un’intensità agonistica veramente notevole, che nasce negli allenamenti della settimana e questi sono i risultati. Giocare con questa cattiveria agonistica rende tutto più facile. Oggi si è visto che tipo di gruppo che è questo, spirito di sacrificio in difesa e grande desiderio di passarsi la palla». E sulle mosse tattiche: «La zona l’abbiamo preparata da tempo ma non l’avevamo mai usata, oggi ci ha aiutato a cambiare l’inerzia. Quanto ai due play la capacità di maneggiare la palla aiuta in attacco e il gioco diventa più fluido, vale non solo per noi».

Cenni di cronaca

Trapani inizia autoritaria, con 7/7 al tiro. Sassari finisce a -12 (8-20 al 6’) ma con la difesa 2-3 anche allungata fa inceppare l’attacco ospite e inizia la rimonta, con Veronesi e soprattutto Cappelletti che sigla il sorpasso: 28-27 al 13’. Trapani riesce solo a pareggiarla un attimo (35-35) ma l’inerzia è del Banco che dopo l’intervallo fa il tiro a segno dall’arco con Fobbs e Bendzius: +14 al 26’ che diventa anche +16. Con un solo play la Dinamo perde velocità e sicurezza. Break di 9-0 e Trapani arriva sino a -3 al 36’. Un’entrata di Bibbins, due triple di Bendzius e la gara è chiusa.

RIPRODUZIONE RISERVATA