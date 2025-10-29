A Sarroch bene Mezzano e Cancedda 

La stagione sarda di ciclocross è scattata dal ciclodromo di Sarroch con il 1° Trofeo Avis, riservato alle categorie giovanili, con la bella notizia della vittoria dell’Allieva di casa, Soraya Cancedda nella prova da 30’, davanti agli Esordienti maschi. Meno confortanti le notizie che arrivano dalla categoria Juniores (soltanto due partenti, peraltro arrivati dietro i più giovani Allievi), ma essendo la prima gara la speranza è che i numeri possano crescere.

Nella gara organizzata senza gli “adulti” (impegnati nel campionato sardo gravel a Guspini) dal VC Sarroch, su un circuito di 2,3 km, Giuseppe Mezzano (1° anno, SC Pattada) si è imposto sui 30’ davanti a Emanuele Piras (2° anno, Fabio Aru Academy) ed Ettore Cabboi (Donori Bike Team). Undicesimo e primop degli Juniores Andrea Mura (Pool Bike Serramanna), con Daria Piana (Arkitano) unica Donna Junior. Tra le Allieve, prima Soraya Cancedda (VC Sarroch), davanti agli Esordienti Dario Sanna (2° anno, Samabike) e Ruben Loddo (1° anno, Sestu Bike). Sesta Matilde Podda (Samabike), migliore Esordiente Donna. Sabato dalle 10 seconda prova a Monastir (Bike Park Star Bke, Santa Lucia) con tutte le categorie.

