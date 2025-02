A Sardara la cultura dà da mangiare grazie a Villa Abbas 

INVIATO

Sardara. L’ex ministro dell’economia Giulio Tremonti nega qualunque responsabilità. Sostiene di non aver pronunciato la frase, a lui attribuita, «con la cultura non si mangia». E fa bene perché, da queste parti, con la cultura si mangia. Non solo: la cooperativa Villa Abbas che gestisce il museo archeologico e si occupa dell’area archeologica di Sant’Anastasia e del pozzo sacro “Funtana de is dolus”, ha anche l’enorme merito di combattere lo spopolamento delle zone interne. Occupa tanti giovani professionisti che riescono, così, a lavorare a casa e non sono costretti a emigrare.

I protagonisti

Basta sentire le storie di questi giovani per capire che vale la pena puntare sulla cultura. Alessandra Massenti, 42 anni, guida turistica e museale, ha atteso a lungo prima che le sue grandi passioni, le lingue e il turismo, si trasformassero in una professione. Dopo la laurea come operatrice culturale, ha preso anche in considerazione l’ipotesi di fare la valigia e andare in Germania dove già lavorava sua sorella. «Vicende familiari», racconta, «mi hanno portato a restare nel mio paese. Ed è stato un bene perché sono tornato nel luogo in cui ho fatto il tirocinio. E ora faccio quello che avevo in mente». Nicola Atzori, 33 anni, dottorando in antropologia sociale, nonostante la sua giovane età, tra lauree brevi, magistrali e attestati, ha un curriculum da brividi. «Sono», racconta, «un pendolare della cultura, visto che giro tra Cagliari, Sassari e il mio paese ma poter lavorare a qui rappresenta un valore aggiunto per il mio lavoro da ricercatore». Alessia Murru, 47 anni, è la “straniera” del gruppo. «Ho iniziato a lavorare nella mia Barumini ma le cose non sono andate come volevo. Mi sono trasferita a Sardara per motivi familiari e mi sono appassionata a quello che si fa qui». Lei collabora, nei laboratori di ceramica, con Sandro Atzori, 51 anni, che, nato come custode e manutentore della cooperativa, è diventato, dopo aver seguito corsi di specializzazione, un maestro della ceramica. «E dire», sospira, «che, prima di lavorare nella cooperativa, stavo per trasferirmi per “fare le stagioni” in Costa Smeralda». Elena Mameli, 27 anni, è la più giovane del gruppo, esperta di beni culturali. «Pensavo», svela, «di dovermi trasferire in qualche città d’arte perché vedevo poche prospettive. Invece sto riuscendo a mettere in pratica i miei studi».

La cooperativa

Quasi un miracolo di quella che potrebbe sembrare una realtà come tante. Anche perché la cooperativa esiste da 31 anni. Il cambio di rotta, molto recente, è legato al nuovo presidente, Andrea Caddeo, 49 anni. Ha deciso, inconsapevolmente, di smentire la frase attribuita a Tremonti. «Con la cultura», sostiene, «si mangia. A patto che ci si reinventi sempre. E che si coinvolga il territorio». È nato un rapporto di collaborazione con le terme (agli ospiti, per esempio, sarà proposta un itinerario particolare per San Valentino), è stata realizzata una mostra, “La rivolta nell’oggetto”, nata proprio grazie all’apporto dei sardaresi. E ancora, i laboratori dedicati ai bambini sui giochi degli antichi romani e sul carnevale ispirato all’arte punica, agli adulti sulla realizzazione delle copie dei reperti archeologici in ceramica rinvenuti in paese, e l’archeoquiz e, ovviamente, le visite guidate al museo e all’area archeologica. Impossibile raccontare tutte le idee, tutte le proposte: si arriva addirittura a usare come ispirazione l’arte di Maria Lai. Il paese apprezza. «La cooperativa si è rafforzata nelle sue figure apicali e sta facendo un ottimo lavoro», dice l’assessore alla Cultura Antonio Mameli. E ora si può anche sognare. «Villa Abbas», conclude il sindaco Giorgio Zucca, «ha intrapreso la strada giusta. E ora, acquisendo ulteriori aree, possiamo anche lavorare al progetto per il riconoscimento da parte dell’Unesco dei nostri tesori».

