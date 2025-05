A Sardara il gran varietà di Gabriele Cossu  

Ironia in scena con “Tu Chiamale Se Vuoi”, il nuovo spettacolo dell’attore Gabriele Cossu, oggi alle 21 protagonista al Cine/Teatro Comunale di Sardara per “Tragogò FEST 2025 / Festival della Risata” firmato Teatro Tragodia: sotto i riflettori, accanto all'artista di Sant'Antioco, la cantante Pamela Lorico con il pianista Massimiliano Mereu, oltre alla coreografa Rebecca Mascia, per brevi intermezzi musicali e danzati che si alternano a monologhi e sketche.

Gabriele Cossu – noto al grande pubblico grazie alle apparizioni televisive del duo Cossu e Zara ma anche alle collaborazioni con Jacopo Cullin – propone «una riflessione sulle nostre reazioni davanti agli eventi più o meno comuni che la vita ci propone, spesso buffe e divertenti, o che possono diventarlo se raccontate a distanza di tempo» con una attenta e puntuale analisi del comportamento umano. “Tu Chiamale Se Vuoi” – con un chiaro rimando a uno dei grandi successi di Lucio Battisti e Mogol, “Emozioni” – è uno scoppiettante one-man-show arricchito dalla musica dal vivo. Una formula ispirata al mondo del varietà, in cui ai pezzi comici si alternano numeri e attrazioni, per intrattenere e divertire il pubblico: Gabriele Cossu attinge al suo repertorio e porta in scena alcuni dei suoi personaggi più riusciti, per comporre uno spettacolo brillante e mai noioso, in cui affronta temi complessi e attuali in chiave umoristica. Rabbia, paura, tristezza, gioia, sorpresa, disprezzo e disgusto appartengono e accomunano tutti gli esseri umani, fin dalla tenera infanzia, senza differenze di cultura, estrazione sociale o provenienza.

RIPRODUZIONE RISERVATA