A Santu Predu cinque case rischiano il crollo 

Via Chironi, nel quartiere storico di Santu Predu, resta disseminata di edifici fatiscenti. Almeno cinque gli immobili che versano nell'incuria più totale, tra questi anche casa Martoni (l'ex palazzo municipale ai tempi della rivolta di Su Connottu proprio con Paskedda Zau) e il palazzo antistante. Nemmeno un anno fa, negli stessi immobili, le piogge portarono a crolli pericolosi anche per chi transitava nelle vicinanze.

Anche le strade invocano manutenzione: dai sanpietrini fuori posto alle zone totalmente inaccessibili alle persone con difficoltà motorie o ai genitori con i passeggini. Lo sottolinea Chiara Manca, della galleria Mancaspazio, in piazza del Rosario, cuore del quartiere: «La situazione delle strade – osserva – è sempre uguale. Anche durante i giorni del ciclone si è temuto il crollo di abitazioni chiuse da decenni, ma il problema è stato l'impianto elettrico cittadino e cavi che hanno preso fuoco e che sono stati messi in sicurezza dalle autorità competenti in brevissimo tempo. I lavori in corso in alcune vie rallentano sicuramente la viabilità ma è importante che il quartiere venga rimesso in sicurezza e siamo ben felici dei lavori dei privati per sistemare case a rischio crollo».

RIPRODUZIONE RISERVATA