VaiOnline
Centro storico.
12 febbraio 2026 alle 00:29

A Santu Predu cinque case rischiano il crollo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Via Chironi, nel quartiere storico di Santu Predu, resta disseminata di edifici fatiscenti. Almeno cinque gli immobili che versano nell'incuria più totale, tra questi anche casa Martoni (l'ex palazzo municipale ai tempi della rivolta di Su Connottu proprio con Paskedda Zau) e il palazzo antistante. Nemmeno un anno fa, negli stessi immobili, le piogge portarono a crolli pericolosi anche per chi transitava nelle vicinanze.

Anche le strade invocano manutenzione: dai sanpietrini fuori posto alle zone totalmente inaccessibili alle persone con difficoltà motorie o ai genitori con i passeggini. Lo sottolinea Chiara Manca, della galleria Mancaspazio, in piazza del Rosario, cuore del quartiere: «La situazione delle strade – osserva – è sempre uguale. Anche durante i giorni del ciclone si è temuto il crollo di abitazioni chiuse da decenni, ma il problema è stato l'impianto elettrico cittadino e cavi che hanno preso fuoco e che sono stati messi in sicurezza dalle autorità competenti in brevissimo tempo. I lavori in corso in alcune vie rallentano sicuramente la viabilità ma è importante che il quartiere venga rimesso in sicurezza e siamo ben felici dei lavori dei privati per sistemare case a rischio crollo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Maltempo tragico

Il comandante, i suoi amici e la passione di una vita: il mare

Annullate le feste di Carnevale nelle scuole, il cordoglio del Comune 
Roberto Secci
Ambiente

Un fiume rosso di veleni nel rio Santa Barbara

Tracima la vasca della discarica di Genna Luas: vietato usare quell’acqua per agricoltura e pastorizia 
Stefania Piredda
La legge di iniziativa popolare attende da sedici mesi di cominciare il suo cammino in Consiglio regionale

«Non vogliamo essere una colonia»

Volti e voci della Pratobello 24: la politica dimostri di voler difendere l’Isola 
Alessandra Carta
L’attacco del centrodestra: «Così si va a sbattere»

Le Asl di Cagliari e Olbia ancora senza timone È scontro sulle nomine

L’assessorato non ha un direttore generale: Todde indicherà Schael, ma al Pd non piace 
Roberto Murgia