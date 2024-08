A Santu Lussurgiu torna la magia dei Percorsi teatrali 

Tutto pronto a Santu Lussurgiu per la XVI edizione del festival “Percorsi Teatrali” organizzato dal Teatro del Segno con il patrocinio e il sostegno del Comune di Santu Lussurgiu e della Regione Sardegna.

Il cartellone

Undici i titoli in cartellone, dal 6 al 17 agosto, nell'affascinante “paese nel vulcano”, tra spettacoli e concerti, presentazioni di libri e anteprime nazionali. Ieri la presentazione ufficiale (dopo saluti del sindaco Diego Loi e di Francesca Citroni, vicesindaca e assessora alle Politiche culturali del Comune) a cura di di Stefano Ledda, ideatore e direttore artistico della kermesse.

Il primo appuntamento martedì 6 agosto, alle 20, nel parco della biblioteca, con “Lulù e le sue valigie magiche” di e con Maurizio Giordo tra divertimento e poesia. Si prosegue, il giorno successivo, alle 21.30 con dialoghi sonori fra le isole, con “Dalla Sardegna alla Sicilia - Un viaggio nella musica d’autore” a cura del Palazzo d'Inverno, mentre si ispira a un leggendario samurai “Zatò e Ychì” dell'Asmed Balletto di Sardegna in programma l’8 agosto. Ci si immerge poi nella celebre favola dei Fratelli Grimm “Hansel e Gretel” il 9 agosto, nella versione de L'Effimero Meraviglioso. Come difendersi dai “Parenti Serpenti” con le scrittrici Teresa Porcella e Roberta Balestrucci è il tema del 10 agosto alle 19.30 e, a seguire, (alle 21.30) il debutto de “L'Abito Nero” di Donato Di Stasi, da Jean Cocteau,con Domenico Surace. Il giorno successivo, sempre alle 21.30, anteprima di “Grimm Tales” di Marco Nateri, con Anna Paola Marturano e Valentino Pili, per un omaggio a Ferdinand Grimm. Il 12 agosto Fabrizio Coniglio porta in scena con Alessia Giuliani “Il viaggio di Nicola Calipari” con la partecipazione di Giuliana Sgrena, e poi un omaggio a Gabriella Ferri, a vent'anni dalla scomparsa, con “Gabriella Sempre” di OfficinAcustica. Ancora, ironiche divagazioni sentimentali con “L'Amore... Eh?!” di e con Consuelo Melis e Sara Sossich (il 14 agosto) e infine (il 17 agosto) “Re/tornable” di e con l'artista argentino Gaspar Uriel Perissinotti.

Spazio ai piccoli

Non è finita: si rinnova l'appuntamento con “Una Favola al Giorno” la mattina al Parco della Biblioteca, questa volta nel segno dei Fratelli Grimm (tutti i giorni dall’8 al 14 e venerdì 16) e con Teatro da Balcone, quasi un festival nel festival, che traccia i suoi itinerari nel centro storico, (l'8, l'11 e il 16 agosto dalle 22.30) con brevi performance incastonate negli angoli più suggestivi. Riparte, infine, la scuola di arti sceniche, con due laboratori nel segno della Commedia dell'Arte: “Come Commedia comanda” condotto da Cristina Coltelli, per attori e allievi, e “Una Maschera dal Nulla” a cura de Le Compagnie del Cocomero, per i più piccini.

