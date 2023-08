A Santu Lussurgiu il festival d’arte in strada 

Clown, barbone creative, angeli con ali candide, danzatrici, orchestrine itineranti, installazioni legate alla natura e mirabolanti macchine. E' un mondo fantastico ma che che ci richiama alrispetto e alla tutela della Terra, quello proposto dagli spettacoli di Girovagando, festival internazionale di arte in strada organizzato da Theatre en Vol.

L'edizione numero 26 parte dal Montiferro prima di arrivare nella sua sede naturale di Sassari. Si comincia giovedì da Santu Lussurgiu. Alle 20.30 in piazza Mercato lo spettacolo comico-poetico senza parole di Sara Gagliarducci, “Ali, una storia d’amore...e immondizia”. A seguire, per le vie del centro storico, lo spettacolo itinerante di Silence Teatro “Come angeli del cielo”. Chiusura alle 22.30 sempre in piazza Mercato con lo spettacolo della Nuova Orchestra Altalena, dal dixieland allo swing, dalla cumbia alla balcanica in una reinterpretazione originale.

I tre giorni del fine settimana propongono tanti appuntamenti a Sennariolo. A partire già dalla mattina di venerdì dalle 10 alle 12 con il laboratorio artistico di Annalisa Masala e Bruna Cossu (metodo Bruno Munari). La sera alle 21 in piazza Rimembranza “Ali, una storia d’amore...e immondizia” e a seguire “Come angeli del cielo”.

Nelle altre due giornate saranno proposti lo spettacolo di danza “Ida Est”, la performance installativa “Tracce - in cammino”, la performance “Danza degli Elementi”, lo spettacolo della Nuova Orchestra Altalena; lo spettacolo clownesco senza parole “Ginette et son monde” e l’azione teatrale “Passeggiata a mezz’aria”.

