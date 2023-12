A Santo Stefano strade bloccate: c’è “Curri a Pirri po Santu Stevini” 

Per Santo Stefano cambia il traffico a Pirri per la gara podistica “Curri a Pirri po Santu Stevini 2023”

Divieto di transito, dalle 9 alle 11 in via Ampere (nel tratto compreso tra la via Dolianova e la via Del Tricolore, nel medesimo senso di marcia); via Ampere, in entrambi i sensi di marcia (nel tratto compreso tra via Del Tricolore e via Delle Fosse Ardeatine); via Delle Fosse Ardeatine (nel tratto compreso tra via Ampere e via Watt); via Watt, in entrambi i sensi di marcia (nel tratto compreso tra via Delle Fosse Ardeatine e via Della Resistenza); via Della Resistenza (nel tratto compreso tra via Watt e via Curtatone, nello stesso senso di marcia); via Della Resistenza (nel tratto compreso tra via Dei Partigiani e via Del Tricolore);via Curtatone (tutta); via Dei Gherardeschi (tutta); via Chiesa (nel tratto compreso tra via Riva Villasanta a via Dei Doria); via Murat (tutta); via Maroncelli (nel tratto compreso tra via Morelli e via Murat);via Menotti (nel tratto compreso tra via Morelli e via Murat); via Crimea (tutta);via Magenta (tutta); via Pellico (tutta); via Del Risorgimento (nel tratto compreso tra la via Pellico e la via Berchet); via Berchet (tutta); via Silvio Mastio (tutta, compreso il tratto tra via Delle Fosse Ardeatine e via Della Resistenza); via Del Tricolore (nel tratto compreso tra via Della Resistenza sino alla seconda traversa sulla destra proveniente da via Viviani);

Divieto di sosta con rimozione forzata, da mezzanotte alle 12 in via Ampere, via Delle Fosse Ardeatine, via Watt, via Della Resistenza, via Curtatone, in entrambi i lati (da via Della Resistenza a via Dei Gherardeschi);via Dei Gherardeschi, via Chiesa, via Murat, via Magenta, via Silvio Pellico, via Della Resistenza, via Del Tricolore. Modifiche anche ai percorsi dei bus.

