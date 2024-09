A Sant’Isidoro il bus resta un miraggio 

Un anno fa, nell’agosto del 2023, l'assessore all'urbanistica Cristian Mereu lo aveva definito un «risultato storico per la Giunta». L’annuncio prometteva un nuovo collegamento pubblico che avrebbe finalmente connesso il borgo di Sant'Isidoro a Quartu e Quartucciu, con una linea di autobus che da via Pitz’e Serra e via S’Ecca S’Arrideli avrebbe dovuto raggiungere piazza Pisano. Un progetto che, sulla carta, avrebbe dovuto risolvere l’isolamento della borgata, portando così i cittadini più vicini ai servizi essenziali.

Tutto fermo

Oggi, però, a distanza di dodici mesi, i residenti non hanno visto nemmeno l’ombra di quell'autobus. Le parole altisonanti e le promesse sono rimaste tali, trasformando l'attesa in delusione. Gli abitanti di Sant’Isidoro, senza un collegamento adeguato con la città e le sue opportunità, continuano a sentirsi tagliati fuori.«L’amministrazione comunale dopo aver proposto e ottenuto il via libera dalla Città Metropolitana è ora in attesa del vaglio del Ctm che dovrà esprimersi in relazione al progetto», afferma Mereu, «Il Piano del trasporto pubblico locale è stato aggiornato recependo le istanze della nostra amministrazione».

Il Comune che già da tempo ha individuato l'area per la realizzazione della fermata e dello spazio di manovra attende dunque ora fiducioso «la definizione dell'iter che prevede l'interazione anche tra il Ctm e la Regione». Eppure in Consiglio comune, il sindaco Pietro Pisu, aveva assicurato di aver già dialogato con l’assessorato regionale ai trasporti.«Abbiamo fatto tutti i passaggi necessari e contiamo di avere novità a breve, posto che il collegamento della borgata con i centri urbani limitrofi è atteso da circa 30 anni e produrrà ulteriori effetti positivi per lo sviluppo futuro dell'area anche a fini turistici, ricettivi e produttivi», precisa Mereu.

Minoranza all’attacco

Per l’opposizione, invece, il tempo della propaganda è ormai scaduto. «Nonostante sia stato oggetto di promesse elettorali da parte dell'attuale maggioranza gli unici risultati ottenuti finora sono solo rassicurazioni e rosee previsioni di una risoluzione positiva», attaccano Michela Vacca e Franco Paderi, «ci siamo fermati a mere presunte interlocuzioni con il Ctm di cui, però, non abbiamo riscontro ufficiale tanto da far dubitare che siano realmente intercorse. Purtroppo le innumerevoli richieste formalizzate dai comitati costituiti dei due borghi sono rimaste inascoltate e oggi quelle richieste sono urla di dolore. Oltre al disagio sociale di una comunità isolata, si registra un reale problema di sicurezza e incolumità delle persone che, per raggiungere la più vicina fermata del bus, sono costrette a recarsi nel territorio di Quartu».

