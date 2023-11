A Sant’Eulalia il festival dei cori 

Domani alle 19.45 la chiesa di Sant'Eulalia sarà il palcoscenico di “Cantus ad Sardiniam” , il concerto che vedrà protagonisti il Collegium Kalaritanum e il Complesso Vocale di Nuoro. Un nuovo appuntamento del Festival internazionale corale città di Cagliari che per questo concerto incontra CorosJuntos (progetto della Fersaco, Federazione regionale delle associazioni corali sarde) che ha lo scopo di favorire lo scambio di esperienze e l’ascolto reciproco tra cori che provengono da diverse province della Sardegna. Due prestigiose formazioni musicali, ognuna con il proprio stile e repertorio unico, si uniranno in un concerto con lo scopo di trasportare il pubblico in un viaggio emozionante. Il Collegium Kalaritanum diretto da Giorgio Sanna, che quest’anno festeggia 50 anni di ininterrotta attività, condividerà il palco con il Complesso vocale di Nuoro diretto da Franca Floris. L’ingresso è libero.

