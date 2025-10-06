VaiOnline
La mozione.
07 ottobre 2025 alle 00:31

«A Sant’Elia serve un presidio di polizia locale» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Sant’Elia serve un presidio di polizia locale. Lo sostengono i consiglieri comunali di Forza Italia Edoardo Tocco e Roberta Sulis, che hanno presentato una mozione sul tema.

«Chiediamo a sindaco e Giunta di avviare con urgenza lo studio di fattibilità tecnico-economica per l’istituzione di un presidio della Polizia locale nel quartiere Sant'Elia», sottolineano i consiglieri, che spiegano di «destinare prioritariamente a tale scopo gli spazi attualmente in uso o disponibili nell'area del vecchio Mercato civico e/o della Circoscrizione di Sant'Elia, al fine di garantire una postazione operativa fissa o semi-fissa».

Chiedono, inoltre, di «prevedere l’assegnazione di personale dedicato e la dotazione di mezzi necessari per garantire un servizio di prossimità efficace, attivo preferibilmente su più turni giornalieri, in grado di svolgere sia funzioni di vigilanza che di informazione/assistenza sociale per la cittadinanza».

L’amministrazione comunale – spiega la mozione – «ha tra i suoi obiettivi primari la sicurezza urbana integrata e la riqualificazione delle periferie, e l'investimento in un presidio di questo tipo è in linea con le migliori pratiche di gestione della sicurezza urbana. Il costo-beneficio derivante da una maggiore sicurezza, unita alla funzione di deterrenza e di supporto sociale del presidio, è ampiamente giustificato dalla necessità di garantire pari dignità e qualità della vita a tutti i quartieri della città».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’operazione

Narcotraffico e assalti ai blindati, sale di livello la criminalità nell’Isola

La Dda: un filo rosso lega le inchieste in Ogliastra, Barbagia e Sulcis  
Francesco Pinna
L’operazione

Mosè Cao ucciso, i soldi investiti in droga albanese

Il giorno in cui scomparve doveva incontrare Marongiu 
Simone Loi
L’omicidio

Il corpo di Cinzia Pinna doveva finire in mare

L’imprenditore voleva portare il cadavere nella scogliera del faro di Capo Ferro 
Andrea Busia
Cronaca

Coltellate alla madre,  l’ultimo litigio dopo anni di minacce

Pier Luigi Mura, 62enne di Guspini,  sotto accusa per tentato omicidio 
Mariella Careddu
La replica.

Caso Aritzo, ora i corsi sul defibrillatore

Giorgio Ignazio Onano
Falconi (Anci): le piccole comunità soffrono

Sanità, i sindacati alla Regione: «Basta promesse»

Cgil, Cisl e Uil: il protocollo deve diventare operativo 
Cristina Cossu