A Sant’Elia serve un presidio di polizia locale. Lo sostengono i consiglieri comunali di Forza Italia Edoardo Tocco e Roberta Sulis, che hanno presentato una mozione sul tema.

«Chiediamo a sindaco e Giunta di avviare con urgenza lo studio di fattibilità tecnico-economica per l’istituzione di un presidio della Polizia locale nel quartiere Sant'Elia», sottolineano i consiglieri, che spiegano di «destinare prioritariamente a tale scopo gli spazi attualmente in uso o disponibili nell'area del vecchio Mercato civico e/o della Circoscrizione di Sant'Elia, al fine di garantire una postazione operativa fissa o semi-fissa».

Chiedono, inoltre, di «prevedere l’assegnazione di personale dedicato e la dotazione di mezzi necessari per garantire un servizio di prossimità efficace, attivo preferibilmente su più turni giornalieri, in grado di svolgere sia funzioni di vigilanza che di informazione/assistenza sociale per la cittadinanza».

L’amministrazione comunale – spiega la mozione – «ha tra i suoi obiettivi primari la sicurezza urbana integrata e la riqualificazione delle periferie, e l'investimento in un presidio di questo tipo è in linea con le migliori pratiche di gestione della sicurezza urbana. Il costo-beneficio derivante da una maggiore sicurezza, unita alla funzione di deterrenza e di supporto sociale del presidio, è ampiamente giustificato dalla necessità di garantire pari dignità e qualità della vita a tutti i quartieri della città».

