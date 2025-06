A Sant’Antonio la prima festa estiva 

Fervono i preparativi per la festa di Sant’Antonio che apre le feste patronali estive in città. La parrocchia si prepara a omaggiare il suo patrono con una settimana ricca di celebrazioni ma già in questi giorni c’è un gran da fare a preparare tutto e ad addobbare la chiesa. Si comincia martedì 10 giugno con l’inizio del triduo in preparazione alla solennità del Santo: alle 8 la messa, alle 18 rosari e vespri, alle 19 altra messa. Rosario e vespri si ripeteranno anche l’11 e il 12 quando alle 20 ci sarà la celebrazione del transito con la memoria della morte del Santo. Il 13 è la solennità di Sant’Antonio e le messe cominceranno al mattino alle 8. Nel pomeriggio al campo sportivo alle 18 ci sarà la messa presieduta dall’arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi. La celebrazione sarà animata dal coro parrocchiale. Subito dopo la messa partirà la processione per le vie della parrocchia che da vi Principessa Jolanda tornerò poi nel sagrato dove ci sarà la benedizione con la reliquia del Santo. La processione sarà accompagnata dalla banda musicale di Selargius e dal suono delle launeddas di Gianluca Piras e Giacomo Longoni. Il giorno dopo, sabato 14, ancora nel campo sportivo alle 19 la messa per i soci defunti del Comitato seguita dall’intrattenimento musicale alle 21 con La corrida. Si chiude domenica 15 sempre al campo sportivo alle 21 con la gara poetica dialettale.

