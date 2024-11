A Sant’Antonio di Santadi nuovo asfalto, aiuole e marciapiedi 

Operazione strade sicure nella frazione di Sant’Antonio di Santadi, porta d’ingresso della Costa Verde. Stanno per concludersi i lavori per un importo complessivo di 140 mila euro, fondi del Comune di Arbus.

Per la maggior parte interessano il rifacimento del manto stradale nelle vie Mar Mediterraneo e Mar Ligure, la regimentazione delle acque meteoriche, in un tratto in cui le piogge causano allagamenti. «La scelta –dice il sindaco Paolo Salis - va incontro alle istanze più volte rappresentate dai residenti e dai turisti, in linea con gli impegni di rendere migliore la viabilità interna in termini di sicurezza, evitando i disagi lamentati, soprattutto nel corso della stagione estiva quando il traffico è intenso». L’intervento migliora il decoro urbano con il completamento di aiuole e marciapiedi nel piazzale della chiesa, la bitumazione di un tratto di strada ancora sterrata, la realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale. In via Mar Mediterraneo, nei pressi dell’ex scuola elementare, al fine di moderare la velocità ed evitare situazioni di pericolo in particolare nel periodo estivo, è stato realizzato un attraversamento pedonale rialzato, con nuova segnaletica luminosa. (s. r.)

