A Santa Vittoria una messa speciale: sarà la prima celebrata da don Muscas 

Un appuntamento religioso e comunitario che coinvolge l’intero territorio della Trexenta: si terrà domani alle 18.30, la prima Santa Messa solenne di don Enrico Muscas nella chiesa parrocchiale di Santa Vittoria, nel borgo di Seuni, piccola frazione di Selegas.
La celebrazione religiosa, molto attesa dalla comunità locale, fa seguito all'ordinazione presbiterale svoltasi lo scorso sabato 12 settembre nella Cattedrale di Cagliari, dove il giovane don Muscas, originario proprio della parrocchia di Seuni, ha ricevuto il sacerdozio insieme a don Leonardo Piras.
Per i centri di Seuni e Selegas si tratta di un momento di rilievo per la vita della comunità, che parteciperà ai riti religiosi e ai festeggiamenti previsti nel rispetto delle disposizioni organizzative della parrocchia. La celebrazione di venerdì rappresenta la prima funzione solenne presieduta da don Muscas nel suo paese d'origine.
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