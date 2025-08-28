A Santa Teresa Janeczek, Severgnini, Di Paolo 

Prosegue oggi Ligghendi, il festival letterario di Santa Teresa Gallura. Appuntamento in piazza Santa Lucia che accoglierà alle 19.30 Mario Piga e il suo libro “Le tre torri”, Carlo Delfino Editore. Con lui dialogheranno Piero Bardanzellu e Andrea Muzzeddu.

Alle 20 i protagonisti saranno Paolo Di Paolo e la poesia. Renzo Cugis e Alessia Farci parleranno di “Rimembri ancora. Perché amare da grandi le poesie studiate a scuola”, Il Mulino. Alle 21 Riccardo Atzeni con “Supercostumini”, una lezione pop sui supereroi. L’ultimo appuntamento della serata è previsto alle 21.30: Alessandro Mazzarelli dialogherà con la scrittrice Premio Strega e Campiello (entrambi vinti nel 2018) Helena Janeczek sul suo “Il tempo degli imprevisti”, Guanda. Domani alle 20.30 arriva Simona Baldelli, vincitrice del Premio letteratura ragazzi di Cento con il libro “Il ciambellano e il lupo", Emons Edizioni, e Atzeni. Alle 21.30 è i turno di Beppe Severgnini: con lui Paolo Ardovino e Patrizia Sardo Marras si immergeranno in “Socrate, Agata e il futuro.", Rizzoli. Domenica 31 il festival si sposta in piazza del Sapere, per due appuntamenti: il primo alle 19:30 con Raffaella Fenoglio che presenta, in dialogo con Sara Catasta, "La ragazza che amava Miyazaki”, Einaudi Ragazzi; il secondo alle 20.30 Flavio Soriga e il suo “Sardinia Noir”, edito da Bompiani. Con lui Alessia Farci e Atzeni.

