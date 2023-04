A Santa Sofia galoppa la Fiera del cavallo 

L’ultima edizione si era svolta nel 2015, ma ora, dopo 8 anni, una delle mostre–mercato più conosciute della Sardegna potrà finalmente rivivere. L’associazione ippica laconese ricostituitasi lo scorso anno, ha deciso di organizzare per il 24 e 25 giugno la “Fiera del cavallo”, un appuntamento destinato a richiamare allevatori e appassionati da tutta l'Isola. «È un grande orgoglio- evidenzia la presidente Claudia Pisu- perché la fiera rappresenta un prestigioso punto di ripartenza per la nostra attività». L’evento promosso con la collaborazione del Comune si svolgerà nella borgata di Santa Sofia, in località su Dominariu, con un nutrito programma.

Le iniziative

«Sabato 24 – anticipa la presidente Pisu – lo dedicheremo ai bambini, ma ci sarà anche un convegno sul cavallino del Sarcidano, al quale prenderanno parte esperti e studiosi. Domenica 25 giugno, fra i diversi appuntamenti lo spettacolo della monta da lavoro e la dimostrazione della mascalcia. «Vista l’attesa si prevede l’arrivo di oltre 100 cavalli, ma anche di tantissimi espositori di articoli ippici e attrezzature agricole. Il grande entusiasmo messo in campo dai 70 soci dell'associazione ippica nel riproporre una iniziativa tanto cara ai laconesi, lo sottolinea la cassiera Eleonora Fulghesu. «La Fiera nasce in un’area di due ettari – spiega –parte di un territorio molto più ampio che non è sempre stato di proprietà del Comune ma appartenne alla famiglia Dalmasso, già proprietaria anche della tenuta di Tanca Regia ad Abbasanta. Ora – aggiunge - i nostri obiettivi sono rendere nuovamente fruibile quell’area e le strutture presenti per sviluppare le diverse attività. Per la pulizia a Santa Sofia ringraziamo l’assessore ai lavori pubblici e verde Giovanni Marini che si è adoperato attraverso Forestas al cantiere di Laconi per rendere accogliente e decorosa tutta l’area».

La valorizzazione

Sull'importanza che riveste la fiera soprattutto per la salvaguardia del cavallino del Sarcidano, si sofferma il sindaco Salvatore Argiolas. «Questa manifestazione storica di grande rilievo- afferma- ben si integra nella prosecuzione del lavoro che abbiamo intrapreso per il rilancio e valorizzazione del cavallo del Sarcidano, una specie tra le più vecchie dell’Isola, che merita di essere salvaguardato. Abbiamo già investito delle risorse con un contributo della Fondazione di Sardegna e con fondi comunali, ma per portare avanti un progetto più ampio insieme a tutti gli enti preposti, serve la condivisione da parte della Regione con uno specifico finanziamento».