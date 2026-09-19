A Santa Rosa torna l’acqua tra le polemiche 

Da ieri l’acqua è tornata nelle case in località Santa Rosa, dopo più di tre settimane senza, prima a causa di ripetuti furti del contatore e poi di un guasto. Ma sulle cause di quest’ultimo non c’è accordo. «Siamo stati noi a risolvere il problema», afferma Diego Puscheddu, residente della zona, «dopo gli ultimi lavori Abbanoa ha lasciato il nostro contatore senza collegamento, scambiandolo con quello di un’altra utenza non connesso alla rete. Alla fine l’abbiamo ricollegato noi».

Abbanoa dal canto suo ribatte: «L’acqua risultava tornata, abbiamo controllato tutta la rete di nostra competenza, senza trovare alcun problema. La causa potrebbe essere anche nelle tubature private, e siamo disponibili ad aiutare i residenti per ulteriori verifiche». L’incubo sembra comunque finito, e Abbanoa ha sistemato un contatore in plastica e non in rame come in passato, perché erano stati più volte rubati.

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