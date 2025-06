A Santa Lucia il marciapiede è impraticabile Cioni: «Il Comune intervenga nella borgata» 

Marciapiede impraticabile da anni, situazione peggiorata dopo i recenti lavori per la fibra ottica che hanno toccato tutti i quartieri di Selargius. Compresa la borgata Santa Lucia, e nello specifico via Deledda, dove il percorso pedonale è ormai in condizioni disastrose tanto da rappresentare un pericolo per chi lo percorre.

«Così come la strada, e per giunta in un tratto di via ci sono i pini che quei entrano dentro le abitazioni», denuncia il consigliere comunale di minoranza Riccardo Cioni a nome dei residenti della zona. «Il nuovo asfalto e la sistemazione dei marciapiedi devono essere pianificati dal Comune anche nella borgata».

Richiesta che arriva proprio in questi giorni che sono partiti i lavori di messa in sicurezza di via Vienna, chiusa al traffico da lunedì per consentire l’intervento di mezzi e operai. «Ci sono anche altre strade di sistemare, via don Bosco, via Pira e via Ciusa, per esempio», aggiunge Cioni. «Il sindaco mi ha assicurato che avrebbero trovato le risorse, mi auguro sia così». Nel frattempo i residenti attendono.

