A Santa Greca l’educazione stradale per i più piccoli 

Sabato, dalle 15 alle 18, il polo fieristico di Santa Greca a Decimomannu ospiterà “Bimbi per strada… in sicurezza!”, l’appuntamento di chiusura del progetto di educazione stradale promosso dal Comune e dal comando di Polizia locale per l’anno scolastico 2025/26. Un’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza.

Ricco il programma: i più giovani (fino ai 9 anni) potranno cimentarsi in due percorsi guidati in bicicletta con Andrea Angioi di “Carreralonga” (nome del progetto di educazione e sicurezza stradale rivolto agli studenti delle scuole Primarie e Secondarie di primo grado), o provare i simulatori di bici e moto messi a disposizione dalla Polizia locale. Spazio anche al rispetto per gli animali grazie alle attività sulle adozioni con il canile convenzionato e ai consigli di Sandra Cabriolu (esperta di Pet Therapy) sull’approccio sicuro ai cani per strada.

L’appuntamento darà voce anche alla sostenibilità e alla salute: la società San Germano curerà l’informazione sulla raccolta differenziata, l’associazione Sos Decimomannu eseguirà simulazioni pratiche di disostruzione delle vie aeree. Completano la giornata lo stand con droni e velivoli, le proiezioni con gli esperti nella sala del polo fieristico e la vetrina dedicata alle associazioni di volontariato. (sa. sa.)

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