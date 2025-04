A Santa Greca i funerali di Marco 

I funerali di Marco Meloni si svolgeranno questo pomeriggio alle 16 nel santuario di Santa Greca a Decimomannu.

Il 21enne decimese, venuto a mancare venerdì 4 aprile a seguito di una forte crisi d'asma, era stato ricoverato all'ospedale Brotzu nella mattina di domenica 30 marzo. L'intervento tempestivo dei medici e il trasporto d'urgenza con l'elisoccorso non sono bastati a scongiurare il peggio e dopo sei giorni di terapia intensiva i sanitari ne hanno dichiarato la morte cerebrale.

Parenti e amici non hanno mai fatto mancare il supporto alla famiglia e in centinaia sono andati a trovarlo giorno dopo giorno, stupendo persino il personale medico: «Non si vede spesso tanto attaccamento, Decimo è una bella comunità» è uno dei tanti commenti che si sentivano nei corridoi. La famiglia ha deciso poi di donare gli organi, in particolare fegato, reni e cuore. Una parte di lui continuerà a vivere e Marco donerà ancora una volta felicità agli altri, proprio come ha sempre fatto. (ca. ma.)

