A Santa Gilla due ordigni bellici 

Scatta la bonifica dei risiduati bellici presenti nel territorio di Elmas. Tra le linee programmatiche dell’amministrazione masese in materia di difesa dell’ambiente c’è la necessità di proseguire con le azioni di valorizzazione della laguna di Santa Gilla come motore di sviluppo alternativo, dando impulso al percorso di creazione del parco lagunare unico Molentargius-Santa Gilla.

Per questo nel 2020 era stato affidato l’incarico per la progettazione degli interventi di miglioramento della qualità ambientale del territorio i quali, attualmente, sono in corso d’opera. E proprio durante l’esecuzione dello primo stralcio il coordinatore per la sicurezza ha ritenuto necessaria l’esecuzione di una bonifica da due ordigni bellici inesplosi. L’incarico è stato affidato alla società Sof Bonifiche e Servizi di Mogoro per un importo di 46mila euro. (sa. sa.)

