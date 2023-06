A San Vittore sulle tracce di Rosa 

I Carabinieri da ieri cercano il corpo di Rosa Bechere nelle campagne di San Vittore e l’indagine sulla scomparsa della pensionata riparte da altre ipotesi e forse da qualche nuovo indiziato. La prova della svolta delle ultime ore sta proprio nelle attività in corso, affidate ai Cacciatori di Sardegna e a una unità cinofila dell’Arma, specializzata nelle ricerche di resti umani. La battuta in una vasta area intorno alla chiesa campestre ha un significato preciso, stando agli atti dell’inchiesta, infatti, nella zona di San Vittore non ci andavano gli indagati per il presunto omicidio della pensionata, Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, ma altre persone. Qualcuno che spaventava e terrorizzava Rosa da mesi nella palazzina di via Petta, dove la donna ha vissuto sino al 25 novembre dell’anno scorso, quando è sparita nel nulla.

Nuovi indagati?

La località di San Vittore sarebbe stata una sorta di zona franca per attività illecite, un nascondiglio di armi e droga. Utilizzato dalle persone che, stando a un verbale inserito nel fascicolo sul caso Bechere, sarebbero responsabili di numerosi atti intimidatori ai danni della pensionata. Quindi i Carabinieri non cercano solo il corpo della donna, ma anche altro. L’indagine si allontana da Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu e punta ad altre persone? Troppo presto per dirlo, ma è certo che la Procura non ha accantonato altre ipotesi. Gli investigatori dell’Arma stanno valutando con grande attenzione alcune conversazioni intercettate di recente. Rosa Bechere, dopo l’arresto del marito Davide Iannelli (accusato di avere ucciso nel marzo 2022, Tony Cozzolino) ha presentato numerose denunce per gli atti persecutori ai quali veniva sottoposta quasi quotidianamente. Le indagini sono indirizzate anche verso questo filone.

Non era sola

I Carabinieri da ieri stanno perlustrando con attenzione una vasta area, i siti da controllare sono una decina. La battuta proseguirà oggi con decine di uomini. E ieri è emersa un’altra circostanza di una certa importanza. Rosa Bechere quando è scomparsa non era sola, in balia di malintenzionati e sfruttatori. Aveva un amministratore di sostegno e un giudice tutelare la seguiva. Lo stesso giudice che ha autorizzato la nomina di un legale, l’avvocato Salvatore Diana, per seguire le indagini. Gli avvocati Abele e Cristina Cherchi, sono invece i legali di Iannelli e hanno assistito la pensionata. Rosa Bechere non era lasciata nelle mani di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu. Le indagini stanno guardando anche altrove.

