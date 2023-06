A San Teodoro con Piovani, Goganga e Zanella 

Basterebbe il nome del grande pianista, compositore e direttore d’orchestra, Nicola Piovani, per spiegare il livello artistico di Musica in crescendo – I percorsi dell’ispirazione, il festival internazionale che si aprirà domenica 11 a San Teodoro e che proseguirà con un concerto al mese fino ad agosto.

La kermesse, organizzata dalla Musiklab Academy e patrocinata dal Comune, è giunta alla XII edizione e prosegue lungo un cammino fatto di scelte di qualità che negli anni ha portato nel centro gallurese giovani musicisti e ospiti illustri del panorama musicale nazionale e internazionale. Sotto la direzione artistica di Maria Antonietta di Nardo, la manifestazione prenderà il via domenica 11 in piazza Gallura con la Piccola Orchestra Goganga per un tributo a Giorgio Gaber ed Enzo Jannacci. L’evento di punta di questa edizione sarà il concerto di Nicola Piovani con “La musica è pericolosa”. Il maestro, autore di colonne sonore per alcuni dei maggiori registi del cinema italiano, vincitore di un Donatello e premio Oscar nel 1999 per le musiche del film La vita è bella, si esibirà in piazza a San Teodoro il 21 luglio. L’ultimo appuntamento del 2023 il 2 agosto: il suggestivo concerto all’alba sulla spiaggia La Cinta quest’anno sarà affidato a Paolo Zanella.

