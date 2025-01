A San Sperate tornano le Schegge di utopia 

Schegge di utopia, la rassegna della compagnia teatrale di San Sperate Antas Teatro, torna da sabato ad animare palco e platea dello Spazio Antas di via Arbarei 10.

Si parte il 18 gennaio (alle 19) con la presentazione del libro “L’eredità delle donne di Casa Lussu. Joyce Lussu e Giovanna Serri” (Archivi del Sud) di Claudia Crabuzza, scrittrice e cantante che presenterà l’opera in uno spettacolo tra parola e musica insieme a Dilva Foddai e il suo organetto. Il 1 febbraio è la volta dello spettacolo teatrale “Il filo di Teseo” della compagnia Quinte Emotive di Iglesias che segna il debutto alla regia dello scrittore e poeta Andrea Serra. Il 15 febbraio andrà in scena il tributo di Nino Landis a Federico Garcia Lorca “Lorcamente” con Nino Landis, Giacomo Casti, Eleonora Olianas, Valentina Pilia, Carlo Plumitallo e Andrea Schirru. Il primo marzo prosegue la rassegna con il reading concerto “E cantava le canzoni. Rino Gaetano e gli Anni 70”, di e con l’attore e regista Giacomo Casti, Alessia Farci e il cantautore Matteo Sau, una produzione Antas Teatro. Il 21 marzo si terrà la “Giornata mondiale della poesia”, un incontro poetico informale coordinato da Raimonda Mercurio che sarà la protagonista, il successivo 29 marzo, di “Àura. Atti poetici in luogo pubblico”, spettacolo teatrale sempre prodotto da Antas Teatro. Il 12 aprile va in scena l’ultima produzione di Antas Teatro, “Devo rifare il tetto”, monologo teatrale musicale di e con Francesco Medda Arrogalla che debutta nelle vesti di attore con la regia di Elio Turno Arthemalle. Il 3 maggio si conclude la rassegna con il concerto della storica band punk campidanese degli A Fora de Arrastu.

RIPRODUZIONE RISERVATA