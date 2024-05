A San Siro con un Milan in difficoltà e contestato 

Milano. La nuova, ennesima finale fondamentale del Cagliari in questa stagione si gioca con un Milan in non buone condizioni. Già qualificato per la prossima Champions, dunque teoricamente privo di stimoli importanti, ma anche in crisi di gioco e risultati, con la Curva che ribolle e protesta e un Rafa Leao involuto, che non riesce a esprimere il suo potenziale e che tuttavia può sempre decidere le gare con la sua classe. In tutto questo c’è anche da considerare la posizione precaria di Stefano Pioli, allenatore capace di regalare ai rossoneri lo scudetto due anni fa e oggi messo in seria discussione. Anzi, la sua conferma pare proprio impossibile nonostante il più che onorevole secondo posto conquistato in questa stagione dietro la ben superiore Inter.

Infatti ieri il portoghese Sergio Conceiçao, tecnico del Porto e principale candidato a occupare la panchina del Diavolo, avrebbe incontrato il presidente André Villas-Boas per chiedergli (pare) di essere lasciato libero nonostante il recente prolungamento del contratto fino al 2028. Al Milan potrebbe avere un ingaggio di circa 4 milioni a stagione.

Insomma, davanti a una squadra con motivazioni limitate il Cagliari - in lotta aperta per la salvezza e bisognoso di punti - dovrebbe avere gli strumenti per riequilibrare, almeno in parte, le forze in campo. Le dirette concorrenti non volano e nelle ultime tre giornate sono in programma altre sfide incrociate nelle retrovie, è vero, ma contare sempre sulla ridotta andatura delle rivali non è saggio né utile. Meglio puntare solo sulle proprie forze. A cominciare da sabato.

