A San Siro c’è Inter-Roma il Milan rischia al Maradona 

Una domenica di grande calcio. Oltre al lunch match della Unipol Domus, sono in programma due sfide di vertice e uno scontro salvezza che interessa direttamente il Cagliari di Ranieri.

Monza-Udinese

Alle 15 va in scena Monza-Udinese. I brianzoli sono partiti molto bene in questa stagione, infilando addirittura una striscia di cinque risultati utili consecutivi interrotta domenica scorsa dalla Roma. Nonostante il ko dell’Olimpico, arrivato nel finale, il tecnico Palladino si è detto molto soddisfatto della prestazione dei suoi. Dall’infermeria arrivano però brutte notizie. Non ci sarà Izzo che in settimana è stato sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione del neuroma di Morton. Assente anche D’Ambrosio (squalificato). Recuperato, invece, Ciurria che potrebbe partire dal 1’. Settimana tribolata in casa Udinese dopo l’esonero di Sottil e il ritorno di Cioffi sulla panchina friulana a distanza di un anno. I bianconeri vanno a caccia del primo successo stagionale per non colare a picco in zona retrocessione.

Il ritorno dei grandi ex

Luci a San Siro, alle 18, per Inter-Roma. C’è grande attesa per questo match che vedrà il ritorno di Romelu Lukaku e Josè Mourinho alla Scala del calcio. I supporters nerazzurri erano pronti ad “accogliere” Big Rom con 30 mila fischietti ma la Questura di Milano ne ha vietato l’utilizzo venerdì sera. Di sicuro l’ex centravanti dell’Inter sarà bersagliato dal pubblico ad ogni tocco di palla. Mourinho, che per il secondo anno di fila non siederà in panchina dopo l’espulsione rimediata contro il Monza, ha provato a proteggere l’attaccante belga nella conferenza pre- Europa League – «Non pensavo che Lukaku fosse così importante per l'Inter» - facendo leva sul grande affetto del popolo interista, rimasto immutato dall’era del Triplete. Ma questo non servirà per scongiurare la contestazione nei confronti del giocatore.

Pochi dubbi per Inzaghi che deve sciogliere solo il nodo centrocampo, con il ballottaggio Mkhitaryan-Frattesi.

Nei giallorossi non recupera Dybala, infortunatosi nel match della Domus. Belotti affiancherà Lukaku mentre a centrocampo Paredes agirà in cabina di regia, supportato da Aouar e Cristante, con Karsdorp e Zalewski ai lati.

Spettacolo al Maradona

Napoli-Milan chiude la domenica di campionato. Le due squadre arrivano alla sfida del Maradona con due umori diametralmente opposti. I due successi ottenuti contro Hellas, in campionato, e Union Berlino, in Champions League, hanno rilanciato le ambizioni dei partenopei e messo a tacere le voci di un possibile esonero di Garcia. Il Milan nell’ultima settimana è uscito assai ridimensionato dopo le pesanti sconfitte rimediate contro Juve e PSG. Lo scorso anno i rossoneri, nonostante gli sfavori del pronostico, espugnarono il Maradona per 4-0 alla vigilia del doppio confronto di Champions League. In quell’occasione non c’era Osimhen, assente anche stasera. Servirà però un altro Milan per piegare i campioni d’Italia.

