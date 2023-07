A San sebastian sorpresa lafay Sale pogacar: 2° 

SAN SEBASTIAN. Victor Lafay fa sul serio. Il 27enne di Lione non vincerà il Tour de France, ma intanto ieri, con uno scatto da perfetto finisseur , è andato a prendersi la vittoria nella seconda tappa, quella svoltasi ancora in terra basca lungo i 208,9 km da Vitoria a San Sebastian. Così il francese (una vittoria anche al Giro) ha dimostrato che non era stato casuale il fatto che sabato avesse tenuto il passo, in salita, di gente del calibro di Pogacar e Vingegaard, ovvero i due grandi favoriti per la vittoria finale, e ha sfruttato al meglio il suo gran momento di forma riportando la sua squadra, la Cofidis, al successo in una tappa del Tour dopo 15 lunghi anni di attesa. Il deluso di giornata è stato Wout Van Aert che teneva molto a tagliare per primo il traguardo di Donostia (nome basco di San Sebastiàn) e invece si è dovuto accontentare del secondo posto, bruciato dal corridore che non ti aspetti e che dopo aver vinto continua a ripetere «non mi rendo ancora conto di ciò che ho fatto». Al terzo posto, sempre protagonista di giornata, Tadej Pogacar che guadagna 4" di abbuono e, con l’abbuono dell’Alto de Jaizkibel, sale al 2° posto in classifica, a 6” dal compagno Adam Yates e davanti (a pari tempo) al suo gemello Simon.

Gli italiani

Fra i piazzati anche due dei soli sette italiani al via del Tour del 2023, Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) rispettivamente 12° e 13°. Di più non si poteva proprio fare perché non sarà certo il pedale azzurro a fare la storia dell'edizione di quest'anno. La maglia gialla alla fine è rimasta sulle spalle di Adam Yates (Uae Emirates), che però è stato a lungo nella condizione di perderla: tre corridori, Rèmi Cavagna, Edvald Boasson Hagen e la maglia a pois Neilson Powless sono andati in fuga fin dalle prime battute e Powless, rimasto da solo, è stato ripreso soltanto sull’ultima salita, lo Jaizkibel, dove è avvenuta la selezione e dove Pogacar e Vingegaard hanno scollinato (letteralmente) gomito a gomito. Poi, a 700 metri dall’arrivo, dal gruppetto dei migliori è scattato Lafay e ha fatto l’impresa. Oggi si arriva in Francia, a Bayonne dopo 193,5 km mossi, soprattutto nella parte iniziale.

