A San Saturnino domani la lectio d’arte di Maria Passeroni 

Per l’ultima lectio ospitata nella basilica di San Saturnino, in piazza San Cosimo, domani sera a Cagliari, alle 18, la nuova stagione dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio si soffermano su tre capolavori del Cinquecento conservati in Sardegna. Poi a novembre, la rassegna, giunta al suo terzo incontro, organizzata dai Musei nazionali e curata dall’archeologa Maria Antonietta Mongiu e dal direttore Francesco Muscolino, si sposterà nell’ex Regio Museo in piazza Indipendenza, sempre a Cagliari, perché la chiesa più antica del capoluogoe dedicata al patrono della città sarà sottoposta a interventi di restauro.

Intitolata “Incontri pittorici nei Musei Nazionali di Cagliari: Fuga in Egitto ; Circoncisione Costa ; Annunciazione di Iglesias” , la consueta lectio sarà tenuta da Maria Passeroni, funzionaria della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Percorso narrativo

Come in una biblioteca, dove autori lontani diventano vicini grazie alla lettura, così tre opere pittoriche del Cinquecento, nate in contesti diversi ma oggi custodite in Sardegna, si incontrano in un unico percorso narrativo. Si tratta di tavole, precisa Maria Antonietta Mongiu, che differiscono per provenienza e formazione culturale dei loro autori e che, tuttavia, condividono la stessa eleganza cromatica e un alto livello esecutivo.

Da Cagliari

La “Fuga in Egitto”, attribuita al maestro fiammingo Jan Van Hemessen e conservata nella chiesa di Sant’Agostino di Cagliari, fa parte delle collezioni statali dal 1891, in seguito alle leggi di soppressione degli ordini religiosi. L’opera, di raffinata costruzione compositiva, è considerata una delle testimonianze più significative della pittura fiamminga del Cinquecento in Sardegna.

Da Iglesias

“L’Annunciazione di Iglesias”, risalente agli inizi del XVI secolo, è una piccola tavola lignea di autore anonimo proveniente dalla chiesa della Purissima della città mineraria. L’opera, di proprietà della Diocesi di Iglesias, è stata recentemente ospitata nella Pinacoteca dei Musei Nazionali.

Da Oristano

Una storia particolare riguarda “La circoncisione di Gesù“, nota come “Circoncisione Costa“ dal nome dell’antico proprietario Elino Costa. Il dipinto era conservato a Cagliari nell’abitazione dei coniugi Armeni Cossio, che lo ricevettero come dono di nozze nel 1974 dallo stesso Costa. L’opera, transitata anche nella casa del tenore Mario De Candia in via Canelles, si trovava nell’antica chiesa di San Francesco di Oristano, demolita nel 1835 per lasciare spazio all’attuale edificio religioso. Alla morte di De Candia, la tavola passa alla famiglia Guidi, mentre nel 1937 risulta in possesso della famiglia Costa. Di altissimo livello pittorico, attribuita ai pittori napoletani Agostino Tesauro e Severo Ierace, l’opera è stata recentemente acquisita dai Musei nazionali.

