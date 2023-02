A San Paolo la cittadella della carità 

Nella chiesa di San Paolo, chiusa da otto anni, sorgerà la Cittadella della Carità. Sentito il Consiglio diocesano Affari economici e il Collegio dei consultori, il vescovo Mauro Morfino ha infatti dato il via a uno studio di fattibilità propedeutico alla realizzazione di un ambizioso progetto che ha già avuto il benestare della presidenza Cei.

Si tratta di recuperare e adattare al nuovo utilizzo gli immobili che insistono su viale Giovanni XXIII e via Morandi.

La chiesa e i locali pastorali dell’ex parrocchia di San Paolo faranno parte di un progetto per la nascita di un centro dove troveranno spazio diversi servizi promossi dalla Caritas di Alghero-Bosa e dove saranno riunite anche altre associazioni benefiche. La mensa, l’emporio solidale, il corso di alfabetizzazione per gli stranieri, i laboratori per i giovani con disabilità e l’osservatorio diocesano delle povertà, compreso un ambulatorio. (c. f.)

