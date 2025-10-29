A San Michele l’omaggio alle vittime delle bombe  

Una cerimonia solenne e silenziosa alla presenza delle autorità civili e religiose, in memoria delle vittime dei bombardamenti Alleati su Cagliari del periodo 1940-1943. Si terrà alle 10 di sabato 1° novembre nel cimitero di San Michele, organizzata dai Club Lions e Rotary, davanti al monumento l’Albero della Vita donato nel 1985 dalle due associazioni. A presiedere la messa sarà l’arcivescovo Giuseppe Baturi.

«Come tutti gli anni, il 1° novembre, ci ritroveremo per ricordare i drammatici fatti che accaddero nella nostra città durante l’ultima guerra – spiega Carlo Vallascas del club Lions di Cagliari –. I massicci bombardamenti a cui venne sottoposta la città da parte dell’aviazione inglese ed americana furono devastanti e il numero delle vittime, per lo più civili inermi, fu imponente. Questi nostri concittadini trovarono sepoltura in quest’area del cimitero di San Michele; i corpi vennero ricomposti in una fossa comune, rimasta per anni abbandonata e quasi sconosciuta ai più, soprattutto a coloro che non vissero direttamente il periodo bellico. Nel 1985, per ricordare ed onorare degnamente queste vittime innocenti, i Lions ed i Rotary di Cagliari pensarono di offrire alla Città un simbolo, a perenne ricordo dei tristi avvenimenti del 1943: eressero il monumento “l’Albero della Vita”». Poi l’appello perché venga finalmente individuato un luogo della memoria, «uno spazio urbano nel quartiere della Marina, ove poter finalmente erigere un monumento al fine di tramandare ai nostri giovani ed alle generazioni future, ed anche a noi stessi, il ricordo vivido del contributo di sangue dato dalla città di Cagliari, città insignita con la medaglia d'oro al valore civile e militare, nell'ultimo evento bellico».

