A San Michele, lo sport è gratuito 

Dopo la pausa estiva è ricominciata l’attività sportiva nel parco di San Michele. E il servizio parchi, verde e gestione faunistica ha reso noti gli orari delle lezioni gratuite di “Sport nei Parchi” per settembre e ottobre.

Tutti i venerdì dalle 16 alle 18 sono previste le arti marziali miste per bambini; dalle 17 alle 17,30 mezz’ora di mobilità per over 65; dalle 17,30 alle 18,30 è in programma la ginnastica per over 65 e tra le 18,30 e le 19,30 la lezione di zumba.

Ogni sabato dalle 12 alle 13 c’è la lezione di arti marziali miste per bambini; dalle 15 alle 19 si insegna la pallamano ai bambini.

L’iniziativa è organizzata da Comune e “Sport e Salute” che promuove la pratica sportiva immersa nel verde cittadino nella suggestiva cornice del parco di San Michele, all'ingresso numero 3, di fronte parcheggio.

Per poter partecipare alle lezioni è sufficiente presentarsi al nei giorni e negli orari stabiliti, senza bisogno di prenotazioni. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica segnalazioniverdefauna@comune.cagliari.it . In alternativa, contattare il call center nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 11 al numero 070.6774010.

“Sport nei Parchi” è un progetto rivolto a tutti i Comuni italiani associati ad Anci ed ha l’obiettivo di promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto sia in autonomia che attraverso le associazioni del territorio che siano facilmente replicabili con costi ridotti; promuovere l’utilizzo di aree verdi nei parchi pubblici per l’attività delle associazioni offrendo allo stesso tempo un servizio gratuito alla comunità; promuovere sinergie di scopo tra i Comuni e le associazioni che vadano oltre il periodo di emergenza, per l’utilizzo di aree verdi.

RIPRODUZIONE RISERVATA