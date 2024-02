A San Michele il miglior evento natalizio 

Il Castello di Babbo Natale realizzato nel colle di San Michele è stato premiato come il miglior evento Natalizio 2023 da Italive, associazione di esperti che giudica in base alle segnalazioni ricevute dai visitatori e alle interazioni sui social.

«È per noi una gioia indescrivibile che ci dà forza ed energia per la prossima edizione – il commento di Alessia Littarru, organizzatrice della manifestazione -. Aver vinto questo importante premio dà lustro alla nostra città, alla nostra Regione, essere considerati il miglior villaggio italiano natalizio Italive 2023 porterà sicuramente per la prossima edizione anche ospiti da tutto il territorio nazionale». Il concorso premia i valori identitari: tradizione, cultura e talenti. E un ruolo importante viene attribuito alla partecipazione della collettività locale all’evento: non importa la dimensione del Comune ospitante o la ricchezza scenografica; vale più l’impegno dei partecipanti rispetto alle disponibilità economiche impiegate.

