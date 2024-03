A San Michele asfalto e marciapiedi nuovi 

Marciapiedi da rifare e asfalto nuovo: un intervento atteso da molto tempo in piazza San Michele e che sta inevitabilmente creando qualche disagio al traffico. Strade ristrette e operai impegnati nel cantiere stanno creando rallentamenti nella viabilità soprattutto nelle ore di punta. Alle proteste degli automobilisti si contrappongono i commenti degli abitanti comunque soddisfatti perché finalmente si sta mettendo mano alle pessime condizioni dell’asfalto e al rifacimento dei marciapiedi, dopo anni di abbandono e degrado.

Il traffico

I lavori sono iniziati da alcune settimane. Le transenne per delimitare le aree del cantiere sono state piazzate da tempo e gli operai hanno avviato le opere relative ai nuovi marciapiedi attorno a piazza San Michele. Sono stati ridotti i parcheggi nella zona ma la situazione non ha registrato particolari problemi. Poi sono partiti i lavori anche per la posa del nuovo asfalto. E ovviamente sono sorti dei problemi alla viabilità per la riduzione della carreggiata. Il cantiere rientra tra quelli finanziati e programmati dal Comune in diverse zone della città per rimettere in sesto i marciapiedi e per il rifacimento dell’asfalto.

I ritardi

Soprattutto la mattina presto e all’ora di pranzo si sono formate lunghe file d’auto. C’è chi ha dovuto mettere in conto un ritardo al lavoro o a un appuntamento. I lavori andranno avanti per qualche giorno e si potrebbero verificare altri disagi. (m. v.)

