A San Leonardo le “Parezas” 

A San Leonardo de Siete Fuentes torna Parezas dei cavalieri de Sa Carrela ‘e nanti per emozionare appassionati e addetti ai lavori delle corse equestri. Uniti in pariglie affiatate e composte i cavalieri daranno saggio della loro abilità. Appuntamento domani alle 16: «Anche quest'anno il gesto de “sa pareza” rinnova quel forte simbolo di unione, coralità e intesa che ha sempre contraddistinto le corse a pariglia», spiega il direttivo dell’associazione cavalieri. Spettacolo equestre ma anche tour per conoscere le ricchezze di San Leonardo, le sue sette fontane, la bella chiesa romanica, il parco storico, il grande maneggio comunale. Spazio anche alla enogastronomia e artigianato locali, con gli stand di degustazione e vendita. Giochi e divertimento per i bambini con i giochi gonfiabili. Sabato alle 22 il concerto Ammerare “Arcanos tour 23”. ( j.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA