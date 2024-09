«A San Leonardo galoppa l’incuria» 

C’era una volta San Leonardo de Siete Fuentes, rinomata meta turistica con le sue acque sorgive, il clima salubre e il bosco, patrimonio naturalistico. E c’era una volta anche la fiera e le gare di salto a ostacoli nel grande maneggio comunale, che fino a qualche anno fa calamitava tantissimi appassionati e addetti ai lavori da tutta la Sardegna. È ormai sbiadita la memoria dei fasti della colonia montana dei Gesuiti (di Padre Onni), i camperisti nell’area boschetto e i clienti dell’albergo Esit, divenuto proprietà del Comune ma ormai diroccato. Tutti attrattori di una moltitudine di turisti che animavano la borgata da maggio fino a settembre. Di quel periodo aureo oggi non rimane niente, le strutture sono in abbandono e la borgata è diretta verso la via del tramonto.

La protesta

Un declino che tocca anche il patrimonio boschivo che invece «dovrebbe rendere l’ambiente della borgata un unicum di grande pregio», sottolinea il capogruppo di opposizione in Consiglio comunale, Giovanni Matta, che ha presentato un’interrogazione sullo stato della borgata.

L’amministrazione comunale guidata da Diego Loi era riuscita a inserire il parco di San Leonardo nella rete dei Giardini storici della Sardegna nel 2017, ma poi nessun intervento è stato attuato. «In luogo della riqualificazione del patrimonio boschivo assistiamo ad un progressivo diradamento – incalza Matta - talvolta in conseguenza di eventi naturali, altre in seguito a misure precauzionali che spesso si traducono nell’abbattimento radicale delle piante».Col passare degli anni «dove c’è da intervenire purtroppo nessuno agisce.

Ci sono piante, ormai morte da anni, costituenti un vero pericolo, che i tecnici non vedono e che non vengono abbattute, in attesa che madre natura compia il suo corso. Ci sono invece piante in pieno vigore vegetativo visibilmente inclinate sulle abitazioni, che rappresentano una vera minaccia e imporrebbero una potatura che sfugge agli interventi».

«Quali criteri?»

Per questi motivi l’interrogazione di Matta: «Vogliamo capire i criteri seguiti nell’individuare gli alberi da sottoporre a taglio radicale in luogo di interventi manutentivi, magari con la tecnica della capitozzatura».Il verde di San Leonardo ha necessità di un «coraggioso intervento di pulitura e di manutenzione in grado di preservarne il deterioramento futuro. L’amministrazione è chiamata a questo e non può e non deve sottrarsi a tale responsabilità», chiude il capogruppo di opposizione.

