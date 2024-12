A San Giuliano “Il presepe degli umili” 

Torna in scena oggi - nella chiesa di San Giuliano, in via San Nicolò, alle 16,30 - “Il presepe degli umili”, ultima produzione teatrale de Il Crogiuolo, ideata da Rita Atzeri. In scena Dino e Paola Pinna, Carla Orrù, Rita Giovanna Pau, Daniela Musiu, Franco Siddi.

Di fatto un percorso itinerante verso la capanna che accoglie la Sacra Famiglia, con diversi personaggi del presepe: dalla panettiera al falegname, sino alla lavandaia, l’oste, il pastore. Ad accogliere gli spettatori e a condurli nella visita al presepe sarà il Frate d’Assisi, Francesco, con il ricordo dei bambini nati in Palestina che oggi più che mai vivono il dramma della guerra. “Ogni personaggio, raccontando di sé e dell'incontro con il Fanciullo Divino (così San Francesco chiamava Gesù)”, spiegano gli organizzatori dello spettacolo, “parlerà anche delle miserie e le ipocrisie del nostro vivere, che in oltre duemila anni di storia sono diventate più drammatiche”.

