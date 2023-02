A San Giovanni Suergiu il calcio è un affare della famiglia Di Meglio  

San Giovanni Suergiu. Di Meglio imposta dal basso, palla gestita sulla mediana da Di Meglio, infine Di Meglio realizza il gol del vantaggio. C’è stato un periodo (e in parte avviene tutt’ora) in cui alla Fermassenti, nel girone B della Prima Categoria, le azioni di gioco erano una questione di famiglia: le parate di Emiliano, la difesa di Claudio, i gol di Silvio.

Già. Nel club di San Giovanni Suergiu, guidato da una trentina di anni da Antonio Massenti, ci sono tre fratelli che da diverso tempo condividono la maglia arancione della società. I fratelli Di Meglio sono tutti tesserati per il club e c’è stato un periodo, alcuni anni fa, in cui scendevano contemporaneamente in campo dal primo minuto e quando il loro allenatore doveva dare le direttive, era scontato chiamarli affettuosamente per nome e non per cognome. In caso contrario si sarebbero girati tutti e tre verso la panchina.

Ora questa incombenza spetta solo ad Emiliano, portiere di 29 anni, e a Claudio, centrocampista di 32, perché nel frattempo Silvio, 34 anni, mediano, è diventato l’allenatore in seconda e anche allenatore anche dei Pulcini del club.

Cose di casa

«Un po’ come sentirsi in famiglia - sottolinea Silvio – e Antonio Massenti può essere considerato un parente: ora io ho scelto di allenare perché è una sfida che sentivo sin da ragazzo ma ricordo con affetto i periodi in cui eravamo tutti e tre in campo». Non cede di un centimetro invece Claudio, alla Fermassenti da cinque stagioni: «Una passione che non ha cedimenti». E si gode il momento il portiere Emiliano: «Il fatto che noi tre fratelli ci si ritrovi insieme nel campo rimanda il ricordo a quando giocavamo insieme a pallone in giardino: una sensazione bellissima, diciamo un piccolo miracolo sportivo». La Fermassenti è diventata anche la casa della famiglia Cosa di Carbonia: vi gioca Alessandro, attaccante di 32 anni, e da una stagione anche il fratello Daniele, 16 anni, di recente spedito in campo con la prima squadra per l’esordio assoluto. Dinastie che si succedono.