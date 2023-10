A San Giovanni niente più fogne 

La “bomba” è stata lanciata subito: «I soldi non bastano per terminare tutto l’impianto fognario». Parole difficili da digerire dopo anni di disagi e soldi spesi per l’autospurgo da parte di residenti e commercianti di San Giovanni di Sinis.

La rete fognaria

Il sindaco di Cabras, Andrea Abis, ha incontrato i residenti della borgata marina dopo che questi ultimi avevano chiesto di conoscere le soluzioni messe in campo dalla Giunta ai tanti problemi che da anni, quotidianamente, affrontano. Come appunto, l’assenza delle reti fognarie. Che rimarranno ancora assenti, almeno per le abitazioni, mentre Abis assicura che verranno allacciate alla rete generale le attività commerciali e i bagni pubblici.

Il progetto

Ma come mai quei due milioni di euro finanziati dalla Regione nel 2011 per la realizzazione delle reti e la costruzione del depuratore non bastano più? «Abbiamo dovuto apportare tre varianti, cioè tre modifiche del progetto iniziale approvato quando io non ero sindaco, ognuna delle quali ha avuto costi importanti». Abis non nasconde che il progetto, redatto da un team di ingegneri (Palmerio Ruocco, Tonino Tola, Sara Meli, Giovanni Sechi, Carlo Poddi, Fausto Pani e Vittorio Dessì), pagato 119mila euro nel giro di poco tempo e approvato da Ufficio tecnico comunale, Regione, Forestale e Soprintendenza ha presentato subito problemi. «Ancora prima di iniziare, nel luglio 2020, ci siamo resi conto che nel documento non erano tracciati gli allacci per diverse abitazioni. Una volta partiti invece, nella strada verso Tharros sono venute alla luce le fondazioni romane. Abbiamo poi deciso di non tagliare la piazza come nel progetto iniziale: distruggere il centro storico sarebbe stato un delitto. Poi è stato rinvenuto un lungo banco di cava. Intoppi che ogni volta hanno causato il blocco dei lavori per permettere alla Soprintendenza lo studio dei reperti e la redazione di una nuova variante. Poi alla fine i soldi finiscono».

Le analisi

E a proposito di reperti archeologici, che nel sottosuolo del Sinis ancora abbonano, pare che prima dei lavori non sia stato fatto alcun tipo di indagine. «Impossibile per un intervento così imponente - spiega Abis - Dobbiamo avere pazienza. Ora sarà nostra cura riprendere i lavori dopo l’approvazione dell’ultima variante e chiedere altri fondi alla Regione».

I residenti

«Per avere le fogne ci stiamo battendo da anni. Anche la Soprintendenza che continuamente blocca i lavori dovrebbe essere più accomodante», accusa Giulia Uras. Ma ci sono anche altri disagi. «Bisogna mettere mani alla viabilità. Non esistono le vie. Le strade vanno sistemate”, denuncia Orlando Pinna. Abis: “Tempo al tempo. Prima le fogne, poi tutto il resto. Servono minimo sette milioni di euro per mettere in pratica l’importante intervento di riqualificazione».

