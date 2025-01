A San Giorgio l’esposizione dei dolci tipici 

Il maltempo si fa sentire, ma anche se la festa di san Sebastiano è stata rinviata, a Sestu c’è almeno una ragione per uscire: oggi dalle 9 ci sarà la mostra dolciaria, nell’oratorio di San Giorgio; appuntamento in via Repubblica. Tanti dolci per tutti i gusti.

«Ci teniamo a ringraziare chi ha contribuito offrendo al comitato i dolciumi, sono tantissimi, praticamente tutti partecipano un’azione collettiva che forma la comunità», dice Paolo Pinna, presidente del Comitato di san Gemiliano. Con questa mostra il Comitato si lancia nel 2025, che prevede come sempre tante iniziative, in attesa del momento clou, la festa del santo ad agosto. Ben 25 i volontari che fanno parte del Comitato tra chi prepara i costumi, chi organizza le attività, chi sfila e si esibisce ai vari eventi.

In questi giorni avrà inizio anche la questua con cui i volontari gireranno per raccogliere offerte. Tutto per sostenere uno dei gruppi folcloristici più attivi e presenti da più tempo.

