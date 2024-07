A San Gemiliano un solarium inclusivo a misura di disabile  

Mare a misura di disabilità. È stato inaugurato il solarium riservato alle persone con difficoltà motorie che il Comune di Tortolì ha allestito nella spiaggia di San Gemiliano. «È uno dei tanti passi volti a un’inclusione totale dei servizi offerti», ha detto il consigliere con delega all’Ambeinte Ricacrdo Falchi. «Un traguardo che riflette il nostro impegno verso una comunità più accogliente. Le persone con disabilità - ha aggiunto l’esponente della maggioranza comunale - possono ora godere del nuovo solarium, un’area attrezzata con passerelle riservate, quattro sdraio, due ombrelloni, una sedia job e una sedia solemar, progettato per consentire anche alle persone con impedita o ridotta capacità motoria di accedere facilmente alla spiaggia». La sedia solemar, donata da Sardegna accessibile, è una carrozzina da spiaggia in formato sedia da regista ideale per lo spostamento sulla sabbia e per il bagno in mare con l’aiuto di un accompagnatore. L’intervento avvia la procedura per ottenere la Bandiera lilla, simbolo di attenzione verso uno sviluppo aperto, sensibile, contemporaneo e inclusivo.

All’evento il presidente dell’associazione Sardegna accessibile, Alfio Uda, il presidente dell’associazione di protezione civile Alpherat Regulus, Paolo Tedone, Rosanna Podda, consulente dell’assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, Angelo Piras dell'associazione Mutilati e invalidi del lavoro, e le delegazioni dell’Università della terza età e dell’associazione nazionale Marinai d’Italia. Per l’amministrazione erano presenti il sindaco Marcello Ladu e gli assessori Irene Murru (Servizi sociali) e Rita Cocco (Turismo). (ro. se.)

