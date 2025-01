A San Gavino la commedia è protagonista 

Un lungo viaggio di cinque mesi nei labirinti della mente e del cuore umano con la stagione 2024-2025 di prosa, musica, danza e circo contemporanea organizzata dal Cedac nel Teatro comunale di San Gavino. Fino ad aprile ecco per gli appassionati un ricco cartellone di dodici titoli con i nomi di punta della scena nazionale e non solo, da Lucia Vasini e Lorenzo Lavia con Paolo Triestino ne “Le gratitudini” dal romanzo di Delphine de Vigan a Rosita Celentano e Attilio Fontana ne “L’illusione coniugale” di Éric Assous, e ancora un’icona transgender come Eva Robin’s nel ruolo dell’elusiva Madame ne “Le serve” di Jean Genet, accanto alle giovani e talentuose Beatrice Vecchione e Matilde Vigna e un’istrionica Veronica Pivetti.

Calendario

Ma vediamo il calendario del mese. Si parte con una riflessione sull’amore e sul matrimonio: domenica 12 gennaio alle 21 andrà in scena “L’illusione coniugale” di Éric Assous, nella traduzione di Giulia Serafini, una brillante e maliziosa commedia sulle umane passioni, nella mise en scène di Synergie Arte Teatro, con la regia di Stefano Artissunch. Un’indagine sull'universo femminile tra retaggi patriarcali e emancipazione domenica 19 gennaio alle 21 con “Articoli per signore / Viaggio ironico nel mondo delle donne attraverso le parole dei giornalisti (uomini) degli ultimi cento anni”, un originale monologo scritto, diretto e interpretato da Elisa Pistis tratto dalla una ricerca e dal libro pubblicato da L’Unione Sarda della giornalista e scrittrice Maria Francesca Chiappe, per la regia di Annalisa Bianco.

Focus

Il rito antico e crudele della pesca del tonno si traduce in musica sabato 25 gennaio alle 21 con “L’ultima mattanza”, il concerto che vede protagonista il sassofonista e polistrumentista nuorese Gavino Murgia con Fabio Giachino al pianoforte e alle tastiere e Patrice Heral alla batteria e alle percussioni. La rassegna del Cedac si chiuderà il 16 aprile alle 21 con un focus sul rapporto con le nuove tecnologie e l’avvento dell'intelligenza artificiale con “K.I.nd of Human” dell’arcis_collective. L’opera mette l’accento sulla fragilità umana in un'epoca dominata dalla presenza sempre più invadente delle macchine, dove il mito del progresso e l'uso delle nuove tecnologie si diffondono in ogni aspetto della vita quotidiana. Il teatro di San Gavino, aperto nel lontano 1994, ospita da anni la rassegna del Cedac e altre manifestazioni, che danno spazio anche alle compagnie sangavinesi e del territorio. (g. pit.)

