A San Gavino è una sfida a tre 

Inviata

San Gavino. Non hanno segreti. Due ex compagni di scuola, amici da sempre e colleghi di Giunta e un loro compagno di lista alle Amministrative del 2019, eletto e passato alla svelta all’opposizione del sindaco uscente Carlo Tomasi. Da alleati a rivali: Bebo Casu, Stefano Altea e Nicola Ennas si contendono lo scranno più alto del Municipio di San Gavino proprio dove, a sette giorni dal voto, striscioni e bandiere annunciano un clima per nulla sereno. Da un mese gli agenti della Municipale sono in stato di agitazione per una vecchia battaglia sui buoni pasto e il Comune soffre una grave carenza in organico. Ma nel paese dello zafferano e del carnevale, che ospita il super cantiere per il nuovo ospedale del Medio Campidano, i temi caldi della campagna elettorale sono anche altri: l’ex stazione ristrutturata dal Comune, il rilancio del centro storico e il potenziamento di servizi perduti nel tempo.

Civico 24-29

«Restituire gli spazi sportivi agli atleti e alla scuola e sollecitare le assunzioni in Comune»: queste le priorità di Bebo Casu, insegnante 53enne e assessore alle Politiche sociali uscente, che del suo lavoro come amministratore in Comune rivendica più di un risultato: «Questo mandato è iniziato col Covid, siamo risusciti ad aprire e attrezzare l’hub vaccinale dando risposte a tutto il territorio, in quel momento le persone volevano i vaccini, dell’asfalto sulle strade non importava a nessuno». San Gavino del futuro? «Si svilupperebbe su tre poli: piazza Marconi, un salotto con tante iniziative e parcheggi in via Convento e via Cavour, un nuovo polmone verde lungo il vecchio tracciato ferroviario e un’area servizi da realizzare in via Dante espropriando l’area dell’ex consorzio agrario». Se non fosse candidato e dovesse scegliere tra i due rivali? «Resterei a casa». Sulla rottura (politica) con l’ex compagno di Giunta, Nicola Ennas, e l’investitura ricevuta dall’uscente Tomasi non si dilunga: «Ognuno vive il proprio ruolo pubblico come crede, su questo aspetto i rapporti si sono deteriorati. Il tempo aiuta. Comunque, è vero: Tomasi appoggia me. Io avevo proposto la sua ricandidatura, ma lui ha ritenuto che non fosse il caso è mi ha detto “Bebo è il tuo momento, fai il tuo percorso”».

Città Futura

Dopo cinque anni all’opposizione, Stefano Altea, avvocato 44enne, spera di passare dall’altra parte: «Il nostro è un gruppo nato tre anni e mezzo fa per promuovere la partecipazione attiva e offrire le competenze giuste. Siamo l’unico vero elemento di novità rispetto al passato». Se i 7.499 elettori di San Gavino gli consegnassero la fascia penserebbe subito ad alcuni interventi chiave: «Sicuramente c’è da aprire un dialogo con gli uffici comunali per comprendere come rendere più efficiente il loro operato. Inoltre, serve fare un lavoro straordinario sul decoro urbano, a lungo trascurato. Infine, proporrei una conciliazione per il contenzioso in corso per i lavori sul rio Pardu che rischia di costare al Comune 900mila euro, cercherei una soluzione con Rfi per la vecchia stazione e affronterei la questione dei rifiuti, visto che agli aumenti Tari non è corrisposto un miglioramento del servizio». Cause denunciate per tutta la consiliatura dai banchi della minoranza in perfetta sintonia con il compagno del gruppo misto Nicola Orrù che, però, è ora candidato consigliere nella lista di Casu. «Cosa è successo bisognerebbe chiederlo a lui, dopo le Regionali nelle quali era candidato, ci ha chiesto una pausa di riflessione. Tutto qui». Tra i due avversari chi sceglierebbe? «Nessuno, ma se fossi proprio costretto, sceglierei Ennas perché la sua lista dal punto di vista tecnico è più forte».

San Gavino al Centro

«Serve un cambio di passo», con questo obiettivo il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Grandi eventi e Agricoltura uscente Nicola Ennas, consulente e intermediario 54enne, si propone agli elettori. Sull’ex compagno di scuola Bebo Casu, assicura: «Siamo amici, lo siamo ancora. La politica è un’altra cosa». La lista delle priorità per il paese è lunga: «Di certo sarà necessario affrontare la riorganizzazione interna della macchina amministrativa dal punto di vista dell’efficienza, assumere e spostare impiegati. Su questo non siamo risusciti a completare alcune assunzioni perché le risorse sono andate altrove». Le deleghe a Personale e Bilancio erano nelle mani del sindaco Tomasi. «Forse ci saremmo dovuti dare delle priorità e non cercare di dare risposte a tutto. Se venissi eletto completerei i lavori già finanziati e programmati, e punterei a recuperare la centralità della vita sociale ed economica di San Gavino grazie alla riqualificazione di alcune zone del centro storico e la realizzazione di piazza Battisti». Tra Casu e Altea chi voterebbe? «Altea, perché per cinque anni ha fatto un’opposizione strenua criticando tutto, ma amministrare non è affatto facile. Lo metterei alla prova».

RIPRODUZIONE RISERVATA