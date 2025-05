A San Gaetano arriva l’acqua potabile 

Una convenzione a tre per mettere fine all’emergenza idrica nei villaggi lungo la vecchia Orientale sarda. Dopo Sinnai e Maracalagonis, anche il Comune di Quartucciu ha approvato il documento che definisce rapporti giuridici e amministrativi per la progettazione della condotta idrica attesa da decenni nel borgo di San Gaetano, e nelle altre zone a ridosso della vecchia 125. «Finalmente qualcosa si muove dopo anni di disagi», il commento di Elisabetta Lai, presidente del comitato di residenti di San Gaetano.

L’annuncio

Le risorse per il progetto preliminare ci sono già, poco più di 1 milione finanziato dalla Regione. «Un risultato ottenuto dopo diversi incontri insieme ai comitati in Prefettura e Regione», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda, che ha illustrato la pratica in Consiglio comunale. «Parliamo di un progetto strategico e atteso da chi abita in quella zona», le parole dell’assessore all’Urbanistica Cristian Mereu, «una parte del nostro territorio che ha grandi potenzialità economiche oltre che residenziali».

Le immagini dell’estate 2025 sono ancora impresse nella memoria di chi vive nei villaggi lungo la vecchia 125: pozzi a secco per via della siccità, e un continuo via vai di autobotti per garantire l’acqua nelle case. Tanto da innescare la rivolta dei residenti, stufi di sentire solo promesse, con tanto di manifestazioni davanti alla Prefettura e striscioni di protesta.

La convenzione

Ora sembra arrivata la svolta con la convezione firmata dai tre sindaci dei Comuni coinvolti, firma che dà il via alla progettazione. Il documento ha incassato il sì bipartisan di tutta l’assemblea civica di via Giofra. «Un’opera strategica che aspettiamo da decenni», il commento del consigliere di Quartucciu nel cuore Giovanni Meloni, «adesso è necessario individuare un referente tecnico che in fase di progettazione faccia emergere le esigenze del nostro territorio. Noi come consiglieri ci occuperemo di vigilare affinché queste esigenze vengano soddisfatte». Sulla stessa linea Franco Paderi, Gruppo Misto: «Parliamo di un’opera che costerà intorno ai 50 milioni, l’auspicio è di vederla davvero realizzata».

Duecento famiglie

Una soluzione per circa 3mila persone in totale. Duecento famiglie vivono nel borgo di San Gaetano, un rione storico dove sempre più giovani stanno decidendo di trasferirsi anche se di fatto - fra lontananza dal centro abitato e servizi assenti - i disagi non mancano. «Aver trovato le risorse per il progetto della condotta idrica è già qualcosa e per questo ringraziamo l’attuale amministrazione che ha dimostrato interesse e impegno», dicono Elisabetta Lai e Gaetano Carpentieri del comitato di residenti. «Ora confidiamo che si acceleri per avere i fondi necessari alla realizzazione dell’opera, e che finalmente venga garantito anche a noi il diritto all’acqua potabile».

