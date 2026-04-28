A San Costantino l’offerta si fa con il pos 

Alcuni storcono il naso ma la stragrande maggioranza la definisce una rivoluzione al passo con i tempi, un gesto di modernità ormai necessario. Di certo, nel cuore del Guilcier, nel luogo in cui ogni anno migliaia di fedeli accorrono per l’Ardia, è arrivata una novità che non passa inosservata. Al santuario di San Costantino, si può fare l’offerta digitale, utilizzando il pos. Da pochi giorni la parrocchia di San Giovanni Battista ha installato un sistema per le donazioni elettroniche. Insomma niente più ricerca affannosa di monete in tasca, basta una carta o uno smartphone.

La novità

«Sì siamo i primi in Sardegna ad aver adottato questo sistema» afferma il parroco don Maurizio Demartis. Il sacerdote, nei giorni scorsi, ha anche presentato pubblicamente l’iniziativa nelle pagine social della parrocchia parlando di «una innovazione al passo con i tempi, utile soprattutto a chi non porta contanti ma desidera comunque lasciare un contributo. I tempi cambiano e anche noi dobbiamo adeguarci».

Le reazioni

Il santuario, simbolo di fede e tradizione, è curato dal Consiglio delle prioresse di San Costantino, composto da nove donne. A guidarlo fino al prossimo mese di agosto è la presidente Mattia Nieddu, che accoglie con favore la novità. «Risponde alle esigenze di tanti pellegrini che vorrebbero fare un’offerta ma non hanno monete a disposizione» osserva. Giudizio positivo anche da parte di Valeria Manca attivissima componente dell’Associazione Santu Antinu. «Ritengo che ogni innovazione che facilita il pellegrino è ben accetta. Le spese per la gestione del santuario sono continue e ogni contributo è prezioso» sostiene. E le spese, infatti, non mancano: manutenzione, pulizia, accoglienza, sicurezza. Un impegno costante che accompagna un luogo che non è solo devozione, ma anche storia e identità.

I visitatori

Qui, ogni 6 e 7 luglio, si corre l’Ardia, la cavalcata in onore di San Costantino che richiama fedeli e turisti ormai non solo da tutta la Sardegna, ma anche dalla penisola e dall’estero. In questo contesto, il pos non è un semplice strumento tecnologico, ma un ponte tra passato e futuro. «Il pellegrino vuole lasciare un segno, anche piccolo. Il digitale ci permette di non perdere questo gesto» aggiunge don Maurizio. La sperimentazione di Sedilo potrebbe aprire la strada ad altre realtà religiose dell’Isola, in un momento in cui anche la Chiesa si confronta con una società sempre più digitale. La fede non cambia, si trasformano i modi di sostenerla. E allora i pellegrini che andranno al santuario da quest’anno avranno una possibilità in più, fare un’offerta che passa da un semplice clic ma che conserva intatto il valore di un dono fatto con il cuore.

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