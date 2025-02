A San Bartolomeo un nuovo porticciolo 

Un nuovo spazio per la nautica da diporto, gli sport di mare e un'area per lo svago tra le passeggiate di Sant'Elia e di Su Siccu e gli ex magazzini del sale. Ad aggiudicarsi la gara per la concessione demaniale marittima, della durata di 15 anni, dell'approdo turistico di San Bartolomeo, sulla banchina est del canale è stata la società “House boat and sea”, che verserà all’Autorità portuale un canone di 35.000 euro all’anno. L'intervento riguarda un'area complessiva di oltre 5 mila e 500 metri quadri, più la porzione antistante di mare di altri 4 mila metri quadri.

Ora la procedura burocratiche sono nelle mani dell’ufficio Suape del Comune che deve rilasciare le autorizzazioni per le attività produttive e per l'edilizia. Una volta ottenuto il nulla osta, la società - che potrà svolgere esclusivamente attività legate alla nautica da diporto (ormeggio di unità destinate a scopi sportivi o ricreativi), ad attività didattica (scuole nautiche per il conseguimento di patenti), attività sportiva (vela, canottaggio, motonautica) e servizi - avrà anche la possibilità di realizzare fabbricati da adibire a servizi (reception, bagni, docce, aule di formazione, punto ristoro), per una superficie massima di 300 metri quadri.