A San Bartolomeo c’è il festival solidale  

Dopo l’anteprima del 15 febbraio e una sessione online sul Manifesto di Ventotene, riprende la 20esima edizione del festival letterario & solidale di San Bartolomeo, sabato 30 agosto alle 19.30, sempre in viale Calamosca 6, nella parrocchia del quartiere.

Il programma

Si inizierà con temi di attualità internazionale introdotti dai libri di Roberto Castaldi (e AAVV), “L’Europa avvincente. Il tempo delle scelte” e Barbara Onnis, “Fino all’ultimo Stato. La battaglia diplomatica tra Cina e Taiwan”. Ai due docenti universitari, il primo anche segretario nazionale del Movimento federalista europeo, si affiancherà il giornalista e già deputato del Pd Andrea Frailis. La serata sarà presentata da Vincenzo Di Dino.

Il festival proseguirà nei lunedì di settembre. Per introdurre i primi due appuntamenti, l’8 settembre gli incontri saranno “Andare oltre” con Fabrizio Minerba, “Il silenzio delle note. Poesie” Antonella Gregorio, “Il destino dell’amore”, Antonio Condorelli, “Piano Oltre”, Maria Teresa Casu, “Mi chiamo Marisa e dammi del tu”, Alessandro Piras, “Eiko”, Federica Ferrara, “L’Olocausto dimenticato. La morte “misericordiosa” dei disabili. L’Aktion T4 nella Germania nazista”. Presenta Vincenzo Di Dino, incursioni di Alessandra Sorcinelli. Lunedì 15 settembre si prosegue con “in… visibile” con Pierpaolo Vargiu, “Cagliari anni ’70, noi c’eravamo”, Gianni Tanda, “Il paradiso di Fasma”, Maria Pintore, “In onda”, Carla Girelli, “Il passato addosso”, presenta Vincenzo Di Dino, incursioni di Alessandra Sorcinelli, letture di Aldo Orrù.

