Appuntamento questa sera alle 20 su Radiolina (e domani alle 22 su Videolina) per una nuova puntata di “Sala Prove”. Ai microfoni di Ruido ci sono i Black Mojo, nella foto .

Si tratta del progetto di gruppo di Shareeq (meglio conosciuto come Don Naïve o El Don, membro più giovane del celebre gruppo rap italiano La Fossa) e N Slime (Rapper Sulcitano con 5 album da solista alle spalle). Il progetto è la naturale evoluzione del gruppo rap iglesiente conosciuto in passato come Original Playazì.